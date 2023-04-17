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15:30, 17 апреля 2023 года В тюрьмах и СИЗО Орловщины отпраздновали Пасху С соблюдением всех традиций и канонов прошли церковные торжества.





В колониях и СИЗО Орловской области заключенные, обвиняемые и подозреваемые отметили 16 апреля православный праздник Пасхи. Богослужения прошли во всех храмах и молельных комнатах при тюрьмах.



С праздником осужденных поздравили священнослужители, совершили окропление святой водой, таинства исповеди и причастия. В СИЗО состоялась проповедь.



Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области















Ольга СУПОНЕВА



