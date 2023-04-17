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15:00, 17 апреля 2023 года Суд признал незаконным брак орловчанки с иностранцем За уроженца Йемена женщина вышла фиктивно.





В Орле правоохранители разоблачили фиктивную женитьбу. Суд признал незаконным брак 39-летней орловчанки и 28-летнего уроженца Йемена.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области, проверка соблюдения миграционного законодательства проводилась по материалам УМВД. Удалсоь установить, что цель заключения брака была лишь в постановке иностранца на учет. Прокурор обратился в суд с иском о признании этой "свадьбы" незаконной. Иск этот был удовлетворен. И хотя ответчики обжаловали решение в облсуде, Фемида осталась неприклонной.



В итоге брак признан недействительным, запись о нем аннулирована.





Ольга СУПОНЕВА



