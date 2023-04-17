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13:30, 17 апреля 2023 года

В Ливнах началась обработка скверов и парков от клещей

В ближайшие дни специальными средствами против кровососов коммунальщики обработают несколько общественных пространств.


Обработка территорий от клещей в Ливнах началась 17 апреля 2023. Об этом сообщает "Принт-ТВ". 

Сегодня сотрудники МУКП "Ливенское" обработают скверы Поликарпова, воинов-интернационалистов, Аркадия Шипунова, 13-й Армии, комсомольский сквер, а также общественные территории на улицах Октябрьской, Орловской, Московской.

С 18 по 20 июня в планах акарицидная обработка парка Машиностроителей, городского парка, а также пляжа в Комсомольском парке. 

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Фото: архив




Ольга СУПОНЕВА
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