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11:56, 17 апреля 2023 года В Орле по десяти улицам ограничено движение транспорта Идет дорожный ремонт.









По 30 июня 2023 по улице Деповской, Благининой, Беговой, Кольцевой, Полярной и Энгельса.



До 31 июля по Раздольной (участок от Бурова до Кольцевой развязки), Космонавтов (от Металлургов до Бурова).



До 30 сентября 2023 движение ограничено по Карачевскому шоссе, а до 15 октября по Комсомольской. В Орле по десяти улицам ограничено движение транспорта. Из-за дорожного ремонта водителям придется претерпеть временные неудобства.По сообщению администрации Орла, действуют ограничения на следующих участках. До2023 по улице Деповской, Благининой, Беговой, Кольцевой, Полярной и Энгельса.Допо Раздольной (участок от Бурова до Кольцевой развязки), Космонавтов (от Металлургов до Бурова).До2023 движение ограничено по Карачевскому шоссе, а допо Комсомольской.







Ольга СУПОНЕВА



