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8:30, 18 апреля 2023 года Псевдо-адвокаты объявили охоту на сбережения орловцев Минюст предупреждает жителей региона о телефонных аферистах.





Управление Министерства юстиции по Орловской области предупреждает жителей региона о возможных случаях телефонного мошенничества. На этот раз аферисты решили украсть сбережения орловцев, под видом оказания бесплатной юридической помощи.



- Неизвестные лица связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями правоохранительных органов или иных государственных органов Российской Федерации, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить моральную компенсацию за приобретенные фальсифицированные биологически активные добавки, - рассказали в регуправлении Минюста.



Людей просят направить в Минюст заявление с просьбой предоставить бесплатного адвоката. Затем с заявителем связывается якобы адвокат, который и начинает выманивать деньги. Доверчивые люди могут попасться на уловки аферистов.



В Минюсте же напоминают: бесплатная юридическая помощь оказывается исключительно на безвозмездной основе.





Ольга СУПОНЕВА



