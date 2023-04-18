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8:30, 18 апреля 2023 года

Псевдо-адвокаты объявили охоту на сбережения орловцев

Минюст предупреждает жителей региона о телефонных аферистах.


Управление Министерства юстиции по Орловской области предупреждает жителей региона о возможных случаях телефонного мошенничества. На этот раз аферисты решили украсть сбережения орловцев, под видом оказания бесплатной юридической помощи.

- Неизвестные лица связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями правоохранительных органов или иных государственных органов Российской Федерации, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить моральную компенсацию за приобретенные фальсифицированные биологически активные добавки,  - рассказали в регуправлении Минюста

Людей просят направить в Минюст заявление с просьбой предоставить бесплатного адвоката. Затем с заявителем связывается якобы адвокат, который и начинает выманивать деньги. Доверчивые люди могут попасться на уловки аферистов.

В Минюсте же напоминают: бесплатная юридическая помощь оказывается исключительно на безвозмездной основе. 


Ольга СУПОНЕВА
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