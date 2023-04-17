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13:00, 17 апреля 2023 года В Колпне начался ремонт дворов В благоустройство дворовых территорий райцентра вложат в 2023 году около 3,5 миллиона рублей.





Сезон благоустройства территорий в Орловской области набирает обороты, в том числе начался и ремонт дворов. Так, рабочие приступили к делу в районном центре Колпна.



В порядок здесь предстоит привести несколько прилегающих к многоквартирным домам территорий по улице Чкалова. По информации районной газеты "За изобилие", один из дворов уже отремонтирован: у дома №18 появился новый асфальт. Рабочие справились с задачей раньше срока.



- Также в этом году строительной компанией "Монолит" будут отремонтированы дворы многоквартирных жилых домов №№15, 19 и 21 по улице Чкалова. На это из бюджета выделено свыше 3 миллионов рублей , - отмечает издание.



Фото: архив











Ольга СУПОНЕВА



