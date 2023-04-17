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10:39, 17 апреля 2023 года В Орле ночные маршруты общественного транспорта выставят на торги Открытый конкурс среди перевозчиков пройдет в июне.









Торги запланированы на июнь, исходя из документа, пройдут они с 14 по 20 число первого летнего месяца. По итогам конкурса, станет известно, кто будет обслуживать автобусы 1Н "909 квартал - санаторий Лесной" и 2Н "Микрорайон Зареченский - санаторий Лесной".





Согласно постановлению администрации Орла, в городе пройдет открытый конкурс среди перевозчиков на право обслуживать два маршрута общественного транспорта. Речь идет о ночных автобусах, запущенных недавно.Торги запланированы на июнь, исходя из документа, пройдут они с 14 по 20 число первого летнего месяца. По итогам конкурса, станет известно, кто будет обслуживать автобусы 1Н "909 квартал - санаторий Лесной" и 2Н "Микрорайон Зареченский - санаторий Лесной".





Ольга СУПОНЕВА



