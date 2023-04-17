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9:00, 17 апреля 2023 года Прокурор Орловской области Алексей Тимошин встретился с троснянскими предпринимателями В режиме живого диалога представители бизнес-сферы смогли рассказать о своих проблемах и получить консультацию.





Алексей Тимошин провел встречу с предпринимателями Троснянского района Орловщины. Поучаствовали в ней представители шести хозсубъектов.



В режиме диалога присутствующие смогли рассказать о сложностях, с которыми приходится сталкиваться, получить консультацию от представителей прокуратуры.



- Прокурор области обсудил с предпринимателями вопросы реализации мер поддержки предпринимательства и фермерства. Решение ряда вопросов поставлено на контроль, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.



Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области





Ольга СУПОНЕВА



