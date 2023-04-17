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8:30, 17 апреля 2023 года Орловцев пригласили на концерт духовной хоровой музыки 19 апреля В виртуальном концертном зале филармонии можно познакомиться с творчеством вокального ансамбля "INTRADA".





В виртуальном концертном зале Орловской государственной филармонии состоится концерт современной духовной хоровой музыки. Орловцев приглашают познакомиться с творчеством вокального ансамбля "INTRADA".



19 апреля состоится прямая трансляция из концертного зала имени Чайковского Московской государственной академической филармонии. Дирижер - Екатерина Антоненко. Вход по бесплатным билетам, которые можно приобрести в кассе ОГФ.



Концерт состоится в 19.00 19 апреля. Адрес: ул. Ленина, 23



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Фото: скриншот видео philharmusic.ru





Ольга СУПОНЕВА



