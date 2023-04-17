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8:00, 17 апреля 2023 года С сегодняшнего дня городской и детский парки Орла закрыты на обработку от клещей Несколько дней доступ для горожан в места отдыха будет закрыт.





В Орле с сегодняшнего дня, 17 апреля 2023, на обработку от клещей закрыты излюбленные места отдахы горожан: городской и детский парки. Их администрации просят отнестись орловцев серьезно к данной информации, ведь противоклещевые средства опасны.



Из-за обработки химическими реактивами, доступ в горсад будет закрыт с 17 по 21 апреля, в детский парк с 17 по 19 апреля.















Ольга СУПОНЕВА



