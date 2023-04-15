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9:47, 15 апреля 2023 года

Юрий Парахин попросил горожан помочь с выбором бренда Орла

Свои предложения можно высказывать в социальных сетях.


Глава города Орла Юрий Парахин встретился с ремесленниками, рестораторами и владельцами хозяйств.

Стороны обсудили несколько вопросов: развитие фестивального движения и гастрономические "изюминки", облагораживание ярмарок, а также создание городского бренда и единого пространства для презентации сувениров. В соцсетях мэр предложил жителям Орла высказать мнение о том, что может стать брендом областной столицы. 

 

Орловский спис — про всю Орловскую область. Глиняные игрушки — про Новосильский и Ливенский районы. Кружево — про Мценск, гармошка — про Ливны. А что может быть брендом города Орла? Пишите свои предложения, обсудим, - отметил градоначальник в социальных сетях.




Сергей Силаев
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