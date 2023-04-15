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17:00, 15 апреля 2023 года В Малоархангельске стартовал второй этап капремонта детской школы искусств Рабочие занимаются внутренней отделкой.





Работы проводят в рамках национального проекта "Культура". Первый этап ремонта завершили в 2022 году. Тогда в школе искусств был отремонтирован фасад, появились новые окна на 1,6 миллиона рублей. По информации местной газеты "Звезда", рабочие сняли со стен штукатурку и демонтируют старые полы. В планах покрасить стены, установить новые двери, подвесные потолки, проложить проводку, настелить полы и линолеум.





Сергей Силаев



