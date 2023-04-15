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16:00, 15 апреля 2023 года Гармонист из Колпны Максим Тишкин стал лауреатом международных конкурсов Два месяца назад орловец поступил в музыкальную школу имени Калинникова.





Максим стал лауреатом второй и третьей степени в международных конкурсах "Тихая моя Родина" и "Пан Баян", а также лауреатом первой степени всероссийского состязания "Гордость страны", сообщило местное издание "За изобилие". Парень является учеником заслуженного работника культуры Виталия Анохина. Сейчас молодой человек осваивает не только игру на гармони, но и на других музыкальных инструментах.



В следующем году Максим планирует записаться на уроки по вокалу, а сейчас изучает произведения орловского композитора Евгения Дербенко.



Фото: районная газета "За изобилие"





Сергей Силаев



