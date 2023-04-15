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12:00, 15 апреля 2023 года Из Орла в Херсонскую область направили тонну гуманитарного груза Бойцы получат принадлежности и пасхальные куличи.





Бойцам зенитно-ракетного полка направили берцы, комплекты летней формы, антифриз, продукты и медикаменты.



По информации пресс-службы мэрии, ребятам передали еще и письма с поздравлением по поводу наступающего праздника Пасхи от митрополита Тихона, а также иконы и куличи.





Сергей Силаев



