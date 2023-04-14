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17:30, 14 апреля 2023 года В 13 районах Орловской области ремонтируют дороги местного значения Рабочие трудятся на 40 объектах.





Почти половину объектов ремонтируют два подрядчика. К работам приступили в Орле, Ливнах, Орловском округе, Залегощенском, Колпнянском, Краснозоренском, Кромском, Ливенском, Малоархангельском, Мценском, Покровском, Свердловском и Урицком районах. По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", за счет средств дорожного фонда запланирован ремонт 151 участка протяженностью 104 километра. Это дороги местного значения, на работы выделено 1,6 миллиарда рублей.





Сергей Силаев



