Орловчанка Дарья Кононова попала в призеры всероссийских соревнований по спортивному ориентированию

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13:00, 15 апреля 2023 года
Орловчанка Дарья Кононова попала в призеры всероссийских соревнований по спортивному ориентированиюСостязания проходили в Геленджике.
В первый день спортсмены соревновались в дисциплине кросс-классика, во второй – кросс-спринт. Также участники поучаствовали в дисциплинах кросс-лонг и кросс-многодневный.
Воспитанница СШОР №10 Дарья Кононова завоевала бронзовую медаль в кросс-классике. Результат позволил девушке отобраться на первенство России. Оно пройдет в Перми с 2 по 9 мая.
Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области
Сергей Силаев