Орловчанка Дарья Кононова попала в призеры всероссийских соревнований по спортивному ориентированию

Состязания проходили в Геленджике.

В первый день спортсмены соревновались в дисциплине кросс-классика, во второй – кросс-спринт. Также участники поучаствовали в дисциплинах кросс-лонг и кросс-многодневный.

Воспитанница СШОР №10 Дарья Кононова завоевала бронзовую медаль в кросс-классике. Результат позволил девушке отобраться на первенство России. Оно пройдет в Перми с 2 по 9 мая.



Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области