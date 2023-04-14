В Орловской области единое пособие на ребенка оформили почти 18 тысяч родителей

С начала года социальный фонд рассмотрел более 22 тысяч заявлений.

Размер пособия зависит от дохода и семьи и может составлять 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума. Это 6 484, 9 726 12 968 рублей соответственно.

По информации пресс-службы областного правительства, выплату назначают семьям с учетом оценки нуждаемости при соблюдении нескольких условий: ежемесячный доход на человека в семье не превышает 13 369 рублей, собственность семьи соответствует критериям, заявитель и дети – граждане РФ, постоянно проживающие в стране.

С начала 2023 года региональное отделение социального фонда перечислило орловским родителям на оплату единого пособия более 270 миллионов рублей.