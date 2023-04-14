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16:30, 14 апреля 2023 года Жители Орловщины с начала года более двух тысяч раз обратились к властям через "Госуслуги" Цифровая платформа "Решаем вместе" работает с 2021 года.





Платформа, созданная в рамках национального проекта "Цифровая экономика", позволяет органам власти и ведомствам реагировать на обращения жителей. Орловцы чаще всего обращаются по следующим вопросам: благоустройство, дворы и территории общего пользования, медицина, образование, мусор, общественный транспорт и другие. – В 2023 году через платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" в органы власти и организации Орловской области поступило более 2 000 обращений и сообщений. Из них 92% рассмотрены в срок до десяти рабочих дней. Это существенно меньше срока рассмотрения обычного письменного обращения. Кроме этого, на портале "Госуслуг" гражданин может отследить статус обработки своего обращения или сообщения, посмотреть, в каком органе находится на рассмотрении, и получить ответ не по почте, а в личном кабинете, - сообщил руководитель департамента информационных технологий Орловской области Андрей Артемов.





Сергей Силаев



