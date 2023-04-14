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15:00, 14 апреля 2023 года Школьники из Орла представили свои изобретения на всероссийской выставке Все они имеют практическое применение.





В Подмосковье организована выставка в рамках конференции "Лидеры проектного управления". Изобретатели из центра "Созвездие Орла" представили мобильный кванториум и ряд проекты: универсальный мульти-кронштейн, беспилотник. – Мобильный "Кванториум" обеспечивает доступность допобразования детям, проживающим в сельской местности и малых городах. Прекрасно, когда дети из удаленных от центра населенных пунктов имеют возможность развивать свои способности на самом современном оборудовании, - отметил губернатор Андрей Клычков.



По информации тг-канала "Телеграммы из Орла" на выставке разработками заинтересовались предприятий. Также их оценил вице-премьер Дмитрий Григоренко.



Фото: "Телеграммы из Орла"





Сергей Силаев



