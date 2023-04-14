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14:33, 14 апреля 2023 года В Орле ветеран Афганской войны и участник СВО дали школьникам "Урок мужества" Юрий Суковатых и Денис Орлов встретились с учениками школы №27.









В формате диалога герои побеседовали с учениками. Рассказали о боевом опыте, о том, что такое в их понимании мужество. Подростки смогли задать гостям вопросы: про выбор профессии, школьные годы воинов, отношения с родными.





Юрий Суковатых - подполковник, кавалер ордена Красной Звезды и медали "За отвагу". Денис Орлов - бывший замкомандира парашютно-десантной роты по военно-политической работе, участник спецоперации на Украине.









Подробнее о встрече - в ближайших эфирах "Вести-Орел".

14 апреля в школе №27 города Орла прошел "Урок мужества". С молодежью встретились ветеран Афганской войны Юрий Суковатых и участник СВО на Украине Денис Орлов.В формате диалога герои побеседовали с учениками. Рассказали о боевом опыте, о том, что такое в их понимании мужество. Подростки смогли задать гостям вопросы: про выбор профессии, школьные годы воинов, отношения с родными.Юрий Суковатых - подполковник, кавалер ордена Красной Звезды и медали "За отвагу". Денис Орлов - бывший замкомандира парашютно-десантной роты по военно-политической работе, участник спецоперации на Украине.Подробнее о встрече - в ближайших эфирах "Вести-Орел".







Ольга СУПОНЕВА



