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12:56, 14 апреля 2023 года

В Орле фирма ООО "Монолитстрой" получит 111 миллионов на строительство участка улицы Орловских партизан

Объект, согласно контракту, должен быть сдан к 1 декабря 2023.


Участок улицы Орловских партизан в городе Орле построит за 111,3 миллиона рублей фирма ООО "Монолитстрой". Контракт уже подписан, объект, согласно документации, сдадут к 1 декабря 2023.

Речь идет об участке от Московского шоссе до улицы Космонавтов. В администрации Орла, рассказали, что строительство позволит обеспечить безопасность улицы, оборудовать дополнительные парковочные места, защитить инженерные сети, а также уберечь от вредных воздействий соседний лесопарк.

Проектируемая улица пройдет на расстоянии 10-12 метров от существующих жилых домов, не затронет земельных участков, относящихся к этим домам, а подпорная стена дома №5 будет реконструирована, что обеспечит ее целостность в условиях предполагаемого увеличения нагрузки, - прокомментировала Мария Родштейн, начальник управления градостроительства администрации Орла. 

Фото: архив


Ольга СУПОНЕВА
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