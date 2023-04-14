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12:56, 14 апреля 2023 года
В Орле фирма ООО "Монолитстрой" получит 111 миллионов на строительство участка улицы Орловских партизанОбъект, согласно контракту, должен быть сдан к 1 декабря 2023.
Участок улицы Орловских партизан в городе Орле построит за 111,3 миллиона рублей фирма ООО "Монолитстрой". Контракт уже подписан, объект, согласно документации, сдадут к 1 декабря 2023.
Речь идет об участке от Московского шоссе до улицы Космонавтов. В администрации Орла, рассказали, что строительство позволит обеспечить безопасность улицы, оборудовать дополнительные парковочные места, защитить инженерные сети, а также уберечь от вредных воздействий соседний лесопарк.
- Проектируемая улица пройдет на расстоянии 10-12 метров от существующих жилых домов, не затронет земельных участков, относящихся к этим домам, а подпорная стена дома №5 будет реконструирована, что обеспечит ее целостность в условиях предполагаемого увеличения нагрузки, - прокомментировала Мария Родштейн, начальник управления градостроительства администрации Орла.
Фото: архив
Ольга СУПОНЕВА