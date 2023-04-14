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13:30, 14 апреля 2023 года

В Орле молодой мужчина ограбил пенсионерку

Грабитель в открытую унес из дома пожилой женщины телевизор.


В Орле полицейские задержали грабителя, покусившегося на имущество пенсионерки. Молодой человек вынес телевизор из дома пожилой женщины.

Пострадавшая обратилась в отдел полиции, рассказала, что произошло и отметила, что грабителя знает: им оказался 28-летний знакомый орловчанки.

- Данный мужчина общался с ее сыном и неоднократно бывал у него в гостях. В тот день мужчины употребляли спиртное дома у потерпевшей, затем разошлись, и она закрыла входную дверь изнутри на крючок. Некоторое время спустя злоумышленник вернулся, рывком открыл ее и прошел в комнату. Там он вытащил из розетки шнур телевизора и, невзирая на протесты женщины, вынес его из дома и скрылся, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В итоге обидчика 66-летней пострадавшей оперативникам удалось найти, хотя тот скрывался. На него завели уголовное дело по статье "Грабеж" . Решением суда орловец заключен под стражу, пока идет расследование. 

Фото: архив




Ольга СУПОНЕВА
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