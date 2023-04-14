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14:00, 14 апреля 2023 года У орловца угнали из подъезда электровелосипед за 70 тысяч Дорогой транспорт похититель продал прохожему.





В Орле полиция раскрыла кражу электровелосипеда. По подозрению в угоне транспорта, стоимостью в 70 тысяч рублей, задержан сосед потерпевшего.



Подробности сайту "Вести-Орел" рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Электровелосипед орловец оставил в подъезде многоэтажки, в Северном районе, причем без присмотра транспорт был меньше часа. Но этого времени похитителю хватило. Как выяснилось, в тот вечер в гости к знакомым пришел 29-летний мужчина из соседнего подъезда. Он заметил, что велосипедист оставил транспорт на площадке седьмого этажа и воспользовался ситуацией. Краденое имущество угонщик продал прохожему на улице за 4 тысячи рублей, выдав велосипед за свой.



Оперативникам удалось найти покупателя и велосипед изъять. А похититель скрывался несколько дней, но через какое-то время удалось отыскать и задержать и его.



Возбуждено уголовное дело. Орловец под подпиской о невыезде.



Фото: архив





Ольга СУПОНЕВА



