Главная » Новости



12:08, 14 апреля 2023 года На мосту Дружбы в Орле до 28 мая ограничили движение Рабочие будут устанавливать дополнительное ограждение.





Ограничение движения введно на мосту Дружбы в Орле. Неудобства для водителей продлятся до 28 мая, причина - монтаж дополнительного барьерного ограждения.



- Временное ограничение означает, что в отдельные периоды на проезжей части может работать техника, препятствующая проезду автомобилей, и проезжая часть может быть сужена, - пояснили в администрации Орла.











Ольга СУПОНЕВА



