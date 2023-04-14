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11:44, 14 апреля 2023 года

Выставка, посвященная "Вахте Памяти", пройдет 14 апреля в Орле

Орловцы смогут познакомиться с этапами проведения поисковых работ.


В преддверии "Вахты Памяти-2023", которая вот-вот стартует в Орловской области, в областном центре 14 апреля откроется выставка. На научно-производственной площадке орловцы смогут познакомиться со всеми этапами "Вахты", от архивных работ до проведения самих поисков.

Все мероприятия в рамках поисков  проводятся с целью увековечивания памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Сегодня с 14.00 в Орле, на площадке у центра "Патриот-57", будет работать интерактивная научно-практическая площадка. 

Орловцы смогут увидеть на выставке специальное поисковое оборудование, военную форму и снаряжение бойцов Красной Армии, артефакты времен Великой Отечественной войны, полевую лабораторию, поисковый лагерь и много другое, - отмечает пресс-служба правительства Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА
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