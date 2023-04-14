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11:13, 14 апреля 2023 года В Советском районе Орла высадили 44 липы Стартовала весенняя посадка деревьев.





Первая в этом весенне-летнем сезоне высадка деревьев в Орле началась 14 апреля. По планам, буквально за пару недель городские пространства пополнятся тысячей саженцев.



Инициатива по масштабному озеленению принадлежит губернатору Андрею Клычкову.



- Мы поставили задачу весной высадить 1000 деревьев, поскольку даже если где-то строится новая школа, поликлиника, дом или улица, деревьев должно становиться больше. Добавим зелени в регионе, - отметил глава Орловщины.



Сегодня на улице Горького, по Октябрьской и в сквере "Орлята" свое место обрели 44 молодых липы. Посадка продолжится до 29 апреля.



Фото: t.me/orel57express





Ольга СУПОНЕВА



