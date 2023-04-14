Главная » Новости



11:00, 14 апреля 2023 года В Орловской области может появиться гоночный стадион Возможность его создания губернатор Андрей Клычков обсудил с гонщиком Леонидом Панфиловым.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков провел рабочую встречу с известным автогонщиком Леонидом Панфиловым. Глава области и чемпион обсудили развитие в регионе автомотоспорта.



Одним из вопросов, которые обсудили участники встречи, стала возможность создания в Орловской области стадиона для технических видов спорта, сообщает пресс-служба регионального правительства.



ЕЩЕ ПО ТЕМЕ



Одним из вопросов, которые обсудили участники встречи, стала возможность создания в Орловской области стадиона для технических видов спорта, сообщает пресс-служба регионального правительства. Интервью с Леонидом Панфиловым в проекте "Вести в сети".





Ольга СУПОНЕВА



