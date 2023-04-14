Гуманитарную помощь в зону СВО отвезли спортсмены из Орловской области

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10:47, 14 апреля 2023 года
Гуманитарную помощь в зону СВО отвезли спортсмены из Орловской областиПосылку под Кременную доставили по поручению губернатора Андрея Клычкова.
Очередная партия гумпомощи прибыла в зону специальной военной операции из Орловской области. Посылку доставили спортсмены по поручению губернатора Андрея Клычкова.
- Груз был передан в подразделение, где служат жители Орла, Ливен, Мценского, Залегощенского, Верховского районов. Военнослужащим на передовой передали дизельный генератор, квадрокоптер, 2 тепловизора, радиостанции, аккумуляторы, летнюю одежду, тактические ботинки, маскхалаты, белье, - рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.
Получили бойцы и инструменты, фонари, продукты, воду.
Ольга СУПОНЕВА