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18:55, 14 апреля 2023 года На Пасху в Орле будет прохладно и ветрено Выходные 15-16 апреля теплом орловцев не побалуют.





Уже в ближайшее воскресенье, 16 апреля, орловцы отметят Пасху. Судя по прогнозам синоптиков, погода в праздничный день не особенно порадует жителей региона.



Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 15 и в воскресенье 16 апреля в Орле и области будет облачно, без осадков. Продолжит царить сильный ветер, средняя скорость около 6 метров в секунду. В ночное время всего 0..+1 градус, днем до +9..+12.



Впрочем, по предварительному прогнозу, уже на будущей рабочей неделе в регион вернется тепло: ожидается до +18.





Ольга СУПОНЕВА



