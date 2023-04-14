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10:29, 14 апреля 2023 года Городской и детский парки Орла закроют на обработку от клещей Доступ в места отдыха будет запрещен с 17 апреля 2023.





В Орле с 17 апреля 2023 на обработку против клещей закроют городской и детский парки. Территории зон отдыха опрыскают специальными препаратами.



На будущей неделе доступ в парки для орловцев будет закрыт.



- В эти дни вся территория парка будет подвержена усиленной химической обработке реактивами, представляющими серьезную опасность для здоровья и жизни человека, - отметили в администрации Городского парка культуры и отдыха.



То же самое касается и парка детского. Горпарк закрыт на обработку будет с 17 по 21 апреля включительно, детский - с 17 по 19 апреля.







Ольга СУПОНЕВА



