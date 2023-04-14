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10:08, 14 апреля 2023 года

Пасхальные угощения обойдутся орловцам почти в тысячу рублей

Орелстат рассказал, сколько стоит испечь кулич, приготовить пасху и покрасить яйца.


В Орловской области в 2023 году стоимость пасхальных угощений приблизилась к тысяче рублей. Испечь кулич, приготовить творожную пасху, а также купить десяток яиц для покраски обойдется примерно в 975 рублей.

Статистику привел Орелстат. Набор продуктов для изготовления кулича будет стоить 223,10 рубля: 42,54 за 5 яиц, 124,49 за 150 грамм сливочного масла, 26,64 за 500 грамм муки, 12,54 за 200 грамм сахара, а также 16,89 рубля за 250 мл молока. 


Дороже обойдется приготовление творожной пасхи, стоить она будет больше 665 рублей. Ингредиенты следующие: 200 грамм сливочного масла за 165,98 рубля, кило творога за 419,23 рубля, 3 яйца за 25,52 рубля, 150 грамм сахарного песка за 9,40, а также 150 грамм сметаны за 45,59. 

Десяток яиц для покраски в среднем сейчас по региону стоит 85 рублей. 




Ольга СУПОНЕВА
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