В Орловской области пожарные выезжали на вызовы более 60 раз за сутки

44 случая пришлось на тушение сухой травы и мусора.

В регионе продолжаются возгорания мусора и травы. Сотрудники МЧС 13 апреля получили сообщение о возгорании крупного мусора у дома на улице Орловских партизан. Жильцы успели самостоятельно потушить возгорание.

В Дмитровском районе сгорел жилой деревянный дом в селе Девятино, площадью 18 квадратных метров. Пострадавших нет, причину пожара устанавливают специалисты.

В Корсаковском районе загорелся автомобиль "Нива". В результате он выгорел, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за сутки сотрудники МЧС 17 раз выезжали на помощь населению, 44 раза – тушили траву и мусор.