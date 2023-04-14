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9:19, 14 апреля 2023 года

Послом гостеприимства в Орловской области выбрана Евгения Солоухина

Ей предстоит развивать региональные туристические сообщества.


В Орловской области выбран посол гостеприимства. Необычную должность получила Евгения Солоухина, начальник отдела поддержки молодежных проектов и инициатив Центра "Полет", руководитель объединения Волонтеров культуры в регионе.

Послы выбраны были в 75 регионах России, всего  - 110 официальных представителей конкурса "Мастера гостеприимства", проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, Евгении Солоухиной предстоит заняться развитием региональных туристических сообществ, в том числе взаимодействовать с государственными органами, бизнесом, общественниками. Также в задачи орловского посла войдет содействие развитию туристической привлекательности региона и страны в целом, привлечение к делу специалистов индустрии и так далее. 

Отметим, что конкурс "Мастера гостеприимства" проводится в рамках национального проекта "Образование". 

Фото: orel-region.ru


Ольга СУПОНЕВА
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