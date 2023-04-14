Послом гостеприимства в Орловской области выбрана Евгения Солоухина

Ей предстоит развивать региональные туристические сообщества.

В Орловской области выбран посол гостеприимства. Необычную должность получила Евгения Солоухина, начальник отдела поддержки молодежных проектов и инициатив Центра "Полет", руководитель объединения Волонтеров культуры в регионе.



Послы выбраны были в 75 регионах России, всего - 110 официальных представителей конкурса "Мастера гостеприимства", проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". Как