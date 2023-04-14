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9:30, 14 апреля 2023 года

Суд смягчил наказание орловцу, укравшему иконы и самовары

Похититель выносил старинные ценности из дома соседа, проникая внутрь через форточку.


Орловский областной суд смягчил наказание мужчине, укравшему старинные иконы и самовары у соседа. Похититель в колонии проведет меньше времени, чем Фемида назначила ему ранее. 

За время суда установлено, что в 2022 году орловец не один раз пробрался через форточку в дом соседа и вынес оттуда предметы, представляющие культурную ценность. Это икона 19 века, самовары производства 19 и начала 20 века. В общей сложности стояло похищенное около 145 тысяч рублей.

Вину мужчина признал, апелляцию подавать не стал. За него это сделал прокурор. В итоге, по сообщению пресс-службы Орловского облсуда, похитителю ценностей смягчили наказание до 2 лет 4 месяцев лишения свободы. 


Ольга СУПОНЕВА
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