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9:30, 14 апреля 2023 года Суд смягчил наказание орловцу, укравшему иконы и самовары Похититель выносил старинные ценности из дома соседа, проникая внутрь через форточку.





Орловский областной суд смягчил наказание мужчине, укравшему старинные иконы и самовары у соседа. Похититель в колонии проведет меньше времени, чем Фемида назначила ему ранее.



За время суда установлено, что в 2022 году орловец не один раз пробрался через форточку в дом соседа и вынес оттуда предметы, представляющие культурную ценность. Это икона 19 века, самовары производства 19 и начала 20 века. В общей сложности стояло похищенное около 145 тысяч рублей.



Вину мужчина признал, апелляцию подавать не стал. За него это сделал прокурор. В итоге, по сообщению пресс-службы Орловского облсуда, похитителю ценностей смягчили наказание до 2 лет 4 месяцев лишения свободы.





Ольга СУПОНЕВА



