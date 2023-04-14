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9:00, 14 апреля 2023 года

В Орле обсудили дальнейшую судьбу уличных граффити

Тему депутаты горсовета подняли в преддверии Дня Победы.


Народные избранники уличные граффити обсудили 13 апреля. По мнению депутатов городского совета, есть на улицах Орла и красивые рисунки, а есть те, которые облик города портят. 

- Скоро день Победы, есть хорошие рисунки, напоминающие молодежи о подвигах наших бойцов, необходимо посмотреть в каком они состоянии. Обновить или закрасить, если состояние неприглядном и восстановить невозможно - отметил Алексей Чикин.

Также народные избранники пришли к выводу, что если на стенах зданий, заборах и других постройках есть красивые рисунки, то на них реже появляются какие-то неприглядные надписи. 

Фото: архив


Ольга СУПОНЕВА
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