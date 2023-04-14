В Орле обсудили дальнейшую судьбу уличных граффити
Тему депутаты горсовета подняли в преддверии Дня Победы.
Народные избранники уличные граффити обсудили 13 апреля. По мнению депутатов городского совета, есть на улицах Орла и красивые рисунки, а есть те, которые облик города портят.
- Скоро день Победы, есть хорошие рисунки, напоминающие молодежи о подвигах наших бойцов, необходимо посмотреть в каком они состоянии. Обновить или закрасить, если состояние неприглядном и восстановить невозможно - отметил Алексей Чикин.
Также народные избранники пришли к выводу, что если на стенах зданий, заборах и других постройках есть красивые рисунки, то на них реже появляются какие-то неприглядные надписи.