У орловчанки конфисковали иномарку за пьяную езду

Приговор вынес Северный районный суд.

Обвинительный приговор получила 33-летняя жительница областной столицы. Женщина признана виновной в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что в январе 2023 года орловчанку остановили сотрудники УГИБДД УМВД России по Орловской области. Стражи порядка отстранили ее от управления авто из-за признаков опьянения, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

– При проверке данных о личности правонарушительницы установлено, что ранее в ноябре 2022 года она уже привлекалась к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако должных выводов женщина не сделала и снова нарушила правила дорожного движения, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Суд назначил местной жительнице наказание в виде 450 часов обязательных работ и лишил права управления автомобилем на два года и десять месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.