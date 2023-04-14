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8:30, 14 апреля 2023 года

У орловчанки конфисковали иномарку за пьяную езду

Приговор вынес Северный районный суд.


Обвинительный приговор получила 33-летняя жительница областной столицы. Женщина признана виновной в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что в январе 2023 года орловчанку остановили сотрудники УГИБДД УМВД России по Орловской области. Стражи порядка отстранили ее от управления авто из-за признаков опьянения, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

При проверке данных о личности правонарушительницы установлено, что ранее в ноябре 2022 года она уже привлекалась к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако должных выводов женщина не сделала и снова нарушила правила дорожного движения, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.  

Суд назначил местной жительнице наказание в виде 450 часов обязательных работ и лишил права управления автомобилем на два года и десять месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.




Сергей Силаев
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